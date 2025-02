Exfutbolista evitó el linchamiento de un ladrón, lo salvó de agresiones y hasta lo aconsejó

Wilder Medina, exfutbolista de equipos como los Deportes Tolima y Santa Fe, vivió una experiencia que le permitió reflexionar sobre su vida. Durante un partido de un torneo aficionado en Bogotá, un grupo de jugadores comenzó a perseguir a un joven que, presuntamente, les habría robado una maleta.

Tras el primer tiempo, Wilder se percató de la situación, observando a sus compañeros corriendo tras el supuesto ladrón, quien al ver la persecución, soltó la maleta y se metió en un potrero cercano.

Wilder Medina defendió a un supuesto ladrón

El grupo, lleno de ira, intentó alcanzarlo para agredirlo. Sin embargo, el exfutbolista se interpuso y les pidió que no recurrieran a la violencia. Les dijo que, si el joven no sentía vergüenza de robar, no debía sentirla por irse a su casa sin ropa, pues pensó que esto era lo que sucedería.

Más tarde, cuando Wilder regresó al lugar en el que estaba el supuesto delincuente, se enteró de que había sido despojado de su celular y algunos lo habrían golpeado, por esta razón detuvo la situación con firmeza, asegurando: "Violencia con violencia no va".

Con esto, evitó que el joven fuera linchado, devolvió el celular y le ofreció un consejo sincero: alejarse de la vida del crimen. La razón de su intervención no solo fue por empatía, sino porque en su juventud también había estado vinculado a grupos al margen de la ley y nadie lo había ayudado.

