Resumen capítulo La Red: Actor de La Reina del Flow se fue del país, ¿por eso no filmó?

Laura Villamil, de 28 años, vivió un dramático accidente en agosto de 2024, mientras trabajaba en un restaurante muy reconocido. Ese día, las llamas la envolvieron inesperadamente, dejándola con quemaduras en el 90% de su cuerpo, aunque su rostro se salvó.

En entrevista con La Red, Laura compartió que el dolor era insoportable y a pesar de sus esfuerzos por pedir ayuda, no fue atendida de inmediato y tuvo que ser trasladada en un carro, lo que empeoró su estado.

En la clínica, Laura luchó contra infecciones y bacterias mientras permanecía inconsciente durante un mes. Aunque estuvo rodeada de su familia, cuyo apoyo fue fundamental en su recuperación, la indiferencia de sus compañeros y los problemas con la ARL la marcaron profundamente.

Por otro lado, Sebastián Silva, actor conocido por su participación en La Reina del Flow y Hombres a la Plancha, decidió mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

Durante unas vacaciones, quedó enamorado de una parte del país y decidió quedarse, logrando una visa de artista. En Estados Unidos, empezó a trabajar en un supermercado mientras lanzaba su libro.

Cuando comenzaron las grabaciones de La Reina del Flow 3, Sebastián no pudo salir de Estados Unidos debido a su situación migratoria, aunque no especificó si esto tuvo que ver con la ausencia de su personaje, lo cierto es que no habría podido filmar.

