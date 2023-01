"Voy a sentirme muy feliz cuando cumpla 50 o 60 años", Angelina Jolie

Para la actriz Angelina Jolie -que se sometió a una doble mastectomía hace dos años después de descubrir que tenía un 87% de probabilidades de padecer cáncer de mama- hacerse mayor es todo un privilegio porque muchas de las mujeres de su familia han fallecido jóvenes, incluyendo su madre, que murió en 2007 a los 56 años a consecuencia de un cáncer de ovarios, y su abuela.

"He cumplido 40 este año y estoy muy contenta. La mayoría de las mujeres de mi familia empezaron a enfermar y a morir a los 40, así que voy a sentirme muy feliz cuando cumpla 50 o 60. Me encanta hacerme mayor", explicó la intérprete al Sunday Telegraph.

Ahora la prioridad de Angelina es pasar tiempo con su marido, el actor Brad Pitt, y sus hijos: Maddox (14), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (9) y los gemelos Vivienne y Knox (6).

"Ahora me dedico a hacer películas que me importan y que puedo disfrutar con mis hijos. Si algo resulta un inconveniente o me aleja de mis hijos, no lo hago. Cuando era más joven, me ponía a prueba y me cuestionaba todo, pero ahora eso no importa, lo importante es que estos son los años de mi vida para pasar con mi familia".

Por: Bang Showbiz