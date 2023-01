Video: Así fue la reacción de Kaley Cuoco cuando le propusieron matrimonio

La protagonista de la serie 'The Big Bang Theory' se comprometió este jueves con su pareja Karl Cook, coincidiendo con la celebración de su 32 cumpleaños. Su chico, hijo de uno de los magnates más ricos de las compañías de software, quiso documentar con su teléfono móvil cómo le proponía matrimonio para atesorar la divertida reacción de Kaley y, de paso, compartirla más tarde con todos sus seguidores de las redes sociales, quienes sin duda se rieron de lo lindo contemplando cómo la actriz rompía a llorar a lágrima viva hasta en punto de no ser capaz de articular palabra.

"Tras casi dos años, por fin he reunido el valor para pedirle que se case conmigo. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que este vídeo demuestra que también lo ha sido para Kaley... y al final ha dicho que sí", reza el mensaje con el que acompañó la grabación.

Publicidad

Poco después, Karl publicó un primer plano del impresionante anillo de diamantes de la firma Nadis Diamonds con el que sorprendió a la estrella.

Horas antes de proponerle matrimonio, el joven de 26 años y jinete profesional compartía una fotografía junto a su chica tomada en un supermercado en la que ambos posaban con un gigantesco anillo de juguete: él con una sonrisa de oreja a oreja y ella, ataviada con ropa muy informal y sin una gota de maquillaje, con una fingida cara de enfado.

Publicidad

Mira también: Kaley Cuoco encontró al hombre perfecto después de su polémico divorcio

"En el cumpleaños de mi amada, le he dado todo lo que siempre había deseado... o puede que no a juzgar por la expresión de su rostro. Pero es la intención lo que cuenta, ¿verdad?", bromeaba Karl junto a la instantánea, en la que Kaley -que ya estuvo casada con el tenista Ryan Sweeting- aún no sabía que poco después se convertiría en una mujer comprometida.

Publicidad

Por: Bang Showbiz