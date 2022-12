Victoria Beckham odia que retoquen sus fotos

A la popular diseñadora británica Victoria Beckham no le gusta que sus fotografías estén excesivamente retocadas ya que, aclara, no tiene ningún reparo en mostrar al mundo los signos de madurez.

"Normalmente, en las sesiones de fotos te ponen una capa ingente de maquillaje y te visten con prendas preciosas. Creo que es bastante vergonzoso cuando la persona que está en la foto ni siquiera se parece a ti, cuando han retocado la foto tanto que ya no eres tú. Yo no quiero parecer una mujer de 25 años, tengo 39 y no tengo ningún problema con mi edad", confesó en una entrevista al periódico New York Times.

Está claro que tenga la edad que tenga, a Victoria no le falta energía. Acaba de abrir su primera tienda en el barrio de Battersea (Londres) aunque su intención es crear todo un imperio de moda, un deseo que podría no estar muy lejos de cumplirse teniendo en cuenta los éxitos cosechados con el lanzamiento de la plataforma de compra en internet de su marca, el pasado mes.

"Al principio, solo quería crear prendas bonitas, de buena calidad, la típicas prendas que yo misma podría llevar. Luego quise diseñar bolsos, porque nunca conseguía encontrar el bolso perfecto para mí. Luego me pasó lo mismo con las gafas de sol, no encontraba gafas que me terminasen de gustar así que decidí diseñar las mías propias. Y así pasó. Ahora quiero crecer y crecer. Quiero crear un auténtico imperio", se sinceró.

El siguiente paso para su sueño podría estar cerca: la próxima apertura de una nueva tienda en el exclusivo barrio de Mayfair, en Londres.



Por: Bang Showbiz