Un guardia vigila a Justin Bieber mientras duerme

El cantante Justin Bieber está obsesionado con la idea de que sus irrefrenables admiradoras puedan entrar en su habitación de hotel, por lo que ha contratado un "ejército de gigantes" durante las 24 horas del día e incluso tiene dos en reserva para sustituir a sus cuidadores habituales cuando necesitan descansos.

"Justin no puede estar solo durante la noche. Está paranoico con que sus fans puedan entrar en su habitación y oye ruidos todo el tiempo. Eso le asusta. Además de la omnipresente guardia que tiene dentro y fuera, también tiene dos de reserva para cuando sus hombres necesitan descansar. Todos son chicos fuertes, altos y de mucho peso. Quiere un ejército de gigantes que le protejan", comentó una fuente al periódico Daily Star.

Todo este despliegue de seguridad no acabará cuando termine su gira en Australia la próxima semana, ya que el cantante canadiense no tiene intenciones de retirar las fuertes medidas de seguridad.

"Justin ya está acostumbrado a tener un guardaespaldas viéndole dormir y quiere continuar con ello cuando la gira termine", añadió la fuente.

Pero esto no parece ser suficiente para el canadiense, quien también ha querido contar con la compañía de su madre Pattie Mallette -quien recientemente ha publicado el libro 'Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber's Mom'- durante su periplo de conciertos.

"También le rogó a su madre que le acompañara en sus conciertos. Le pidió que combinara las firmas de sus libros con su gira, porque se pone muy nervioso", explicó la citada fuente.

