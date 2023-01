U2 compró móviles para los miembros de Eagles of Death Metal tras los atentados de París

Los componentes de U2 quisieron ayudar en todo lo posible al grupo Eagles of Death Metal -formado por Jesse "Boots Electric" Hughes y Joshua "Baby Duck" Homme- después de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, durante los que 89 personas perdieron la vida en uno de los conciertos de la banda de rock californiana cuando un grupo de yihadistas irrumpieron en el auditorio Bataclan de París y dispararon al público.

Bono y el resto de miembros de U2 -Adam Clayton, Larry Mullen, Jr. y The Edge- pusieron a disposición del grupo su avión privado y les compraron teléfonos móviles porque los suyos se habían perdido en el teatro.

"Nosotros nos marchamos a la mañana siguiente. Teníamos un avión que pusimos a disposición de Eagles, pero ellos encontraron otra manera [de viajar]. Lo mejor que pudimos hacer por nuestros compañeros músicos fue comprarles teléfonos móviles", explicó Bono en una entrevista al periódico New York Times.

Desde el punto de vista de Bono -que tenía programados dos conciertos en París los días 14 y 15 de noviembre junto a U2 que finalmente fueron cancelados-, los componentes de Eagles of Death Metal deberían recibir ahora ayuda profesional para lidiar con el estrés postraumático.

"Jesse me lo contó todo. Necesitan recibir ayuda de verdad, en serio, aunque no la que les pueda dar una estrella irlandesa del rock con buenas intenciones. El estrés postraumático es un problema serio para la gente que pasa por ese tipo de cosas. Van a superar esto, pero fue algo muy malo", añadió.

Aunque en un principio tanto Bono como el resto de músicos de U2 se mostraron reticentes a cancelar sus actuaciones en París tras los atentados, al ver el estado de shock en el que se encontraba Arthur Fogel, director ejecutivo de giras de Live Nation -la compañía que organiza su tour mundial-, comprendieron que era lo correcto.

"U2 no suele cancelar conciertos. Creo que nuestra parte irlandesa no estaba dispuesta a rendirse ante el terrorismo. Hemos lidiado con ello toda nuestra vida. Pero por la cara de Arthur Fogel, sabía que en esa ocasión no íbamos a actuar. Además: ¿cómo habríamos podido ayudar a Eagles of Death Metal? ¿Qué hubiésemos podido hacer mientras estábamos en París?'".