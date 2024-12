Tres famosos cantantes revelan que fueron estafados por empresarios, ¿qué les dijeron?

Nacho Acero, Yo Me Llamo Antonio Aguilar 2017 y los integrantes de Bazurto hablan acerca de los malentendidos que han tenido con empresarios, pues a algunos no les han pagado y a otros les ha tocado pagar por adelantado dinero que no les corresponde.

Pólizas de cumplimiento y no definir la fecha del pago son solo algunas de las estafas de las cuales han sido víctimas, por eso dan más información sobre lo que les dijeron quienes debían darles confianza.

