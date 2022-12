Tras cuatro años de su muerte, siguen conociéndose más secretos de Amy Winehouse

El cineasta Chris King formó parte del equipo que investigó durante dos años la vida de la fallecida Amy Winehouse para realizar el documental del director Asif Kapadia, 'Amy', y tras su laboriosa tarea de documentación está convencido de que la cantante nunca llegó a comprometerse con Reg Traviss. Es más, Chris tampoco considera muy creíbles las recientes declaraciones del padre de la intérprete, Mitch, afirmando que su famosa hija se había quedado embarazada poco antes de su muerte en 2011.

"Todo el mundo decía que hacían buena pareja y se llevaban muy bien, pero ella tuvo más relaciones. No sabemos si estaba realmente comprometida con él. No creo que nosotros hayamos encontrada nunca ninguna evidencia al respecto", aseguró Chris al periódico The Sun.

Esa es la razón por la que el novio de Amy, con quien la cantante mantuvo un tormentoso romance, no forma parte del documental: porque su relación no fue lo suficientemente relevante en su vida.

"Puede que Mitch y Reg no estuvieran de acuerdo con esto, pero no sucedió demasiado [en la vida de Amy] durante los últimos años. Fue un periodo bastante inerte", añadió el productor James Gay-Rees.

Esta valoración sobre la relación de la intérprete con Reg contrasta con la visión de la pareja que ofrecía recientemente el padre de Amy, afirmando que ambos planeaban casarse antes de la muerte de su hija.

"Estaba con Reg, se iban a casar. No debería decir esto, pero en un momento dado pensó que estaba embarazada. Se iban a casar", afirmaba Mitch en el programa australiano 'Weekend Sunrise'.

Por: Bang Showbiz