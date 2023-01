Tom Cruise asumió los gastos de la boda de su hija Isabella

El actor Tom Cruise corrió con los gastos de la boda de su hija Isabella (22), que contrajo matrimonio el pasado 18 de septiembre en el hotel londinense The Dorchester, a pesar de que ni él ni la madre de la joven, su exmujer Nicole Kidman, acudieron a la ceremonia, asegura el portal TMZ.

Los padres de los novios no estuvieron presentes en su gran día porque la pareja quería una celebración pequeña e íntima, no porque Tom no mantenga una buena relación con el marido de su hija, Max Parker, debido a que no es cienciólogo, tal como se había publicado. De hecho, una fuente cercana al intérprete aseguró al mismo medio que la estrella de Hollywood se llevaba perfectamente con su nuevo yerno.

Según los detalles obtenidos por la revista australiana Woman's Day, el novio contó con cinco padrinos, dos de los cuales pertenecían a la Iglesia de la Cienciología.

"La boda tuvo lugar hace un par de semanas. Fue una ceremonia muy discreta y pequeña. Tom y Nicole no estuvieron presentes", declaró otro informante a Us Weekly.

Isabella -que fue adoptada por Tom y Nicole en 1992, tres años antes de que el matrimonio adoptara también a su hermano Connor- reside actualmente en Londres, donde se graduó en la Academia Delamar de Maquillaje y Peluquería, y conoció a Max a través de sus amigos.

Por: Bang Showbiz