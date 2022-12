"Toca hacerse respetar": J Balvin, sobre su decisión de no actuar para Donald Trump

Que un artista en plena globalización de su carrera musical rechace la oportunidad de actuar en la televisión estadounidense resulta, como poco, sorprendente. Sin embargo, a J Balvin su decisión de no participar en el concurso de belleza Miss USA como respuesta a los comentarios racistas de su promotor, Donald Trump, sobre los mexicanos le parece la opción más lógica siendo un cantante latino.

"A Donald Trump se le fue la mano con el comentario sobre los mexicanos. Como latino, toca hacernos respetar. Creo que la música es para divertirse, para que la gente pase un buen rato. No soy un salvador y no soy Robin Hood, pero en este caso me siento totalmente cómodo y responsable de mi decisión de cancelar Miss USA. Oportunidades vendrán más si Dios quiere en la televisión nacional en Estados Unidos, pero como latino es mi decisión. ¡Arriba los latinos y arriba México!", anunció el intérprete en sus redes sociales.

Publicidad

Aunque Balvin es consciente de que está dejando escapar una muy buena oportunidad a nivel profesional, considera que es mucho más importante defender la dignidad y la buena reputación de sus colegas mexicanos.

"México es uno de los reductos más poderosos de los latinos. Y los mexicanos son conocidos por trabajar muy duro. Aquí en Estados Unidos nadie quiere hacer ese tipo de trabajo. Yo he vivido lo mío. Sé lo mucho que sufren y por todo lo que pasan, y lo mucho que sufren sus familias. Un comentario de ese tipo es muy poderoso", explicaba el cantante en conversación telefónica con el portal Billboard Latino al anunciar su decisión de no actuar en Miss USA.

Por Bang ShowBiz