Susan Boyle confiesa que tiene Síndrome de Asperger

Aunque la cantante escocesa dejó impresionados a los televidentes de medio mundo por sus grandes dotes vocales en ‘Britain’s Got Talent’, en el año 2009, la artista protagonizó poco después algún que otro incidente público que reflejaba las dificultades que estaba experimentando a la hora de gestionar su fama. Tras varios meses alejada del ojo público, Susan Boyle ha desvelado ahora la causa de sus repentinos cambios de humor: la presencia del Síndrome de Asperger -una forma de autismo- en su vida cotidiana.



“Siempre supe que había algo en mi vida que fallaba, ya que siempre había combinado algunas épocas de euforia constante con otras en las que estaba deprimida. Tras ver a un especialista y conocer a fondo cuál era mi situación, me siento bastante relajada y al menos tengo una idea más clara de cómo debo afrontar mis circunstancias”, se sinceró la intérprete en una entrevista al periódico The Observer.



Preocupada todavía por la imagen que de ella tiene la opinión pública, sobre todo por el hecho de haber tenido que recurrir a varios tratamientos contra la ansiedad, Susan Boyle espera que la gente sea más comprensiva y flexible con ella en su duro camino hacia la recuperación, ya que no tiene ninguna intención de retirarse del mundo de la música ni de que su trastorno defina su carrera artística.



“Solo espero que la gente me entienda mejor, que sepa por qué he seguido una trayectoria tan errática en los últimos tiempos. Yo me siento más tranquila y muy segura de sí misma porque me conozco mucho mejor ahora. Lo que necesito a partir de ahora es que mis seguidores me den todo su apoyo.



El síndrome de Asperger no me define ni a mí ni a mi música, es solo una condición con la que tengo que vivir”, apuntó.



