Siempre querré y respetaré a Justin Bieber: Selena Gomez

La cantante Selena Gomez no ha descartado del todo la posibilidad de reconciliarse con Justin Bieber después de poner punto final a su relación de cuatro años el pasado mes de octubre porque los dos son todavía "buenos amigos".

"Siempre le apoyaré y le querré de alguna manera. Crecimos juntos. Creo que la gente quiere que las cosas sean diferentes, pero le respeto. Y creo que él también me respeta, de una forma sana", explica la intérprete en el número de octubre de la revista ELLE.

Cuando le preguntan si hay alguna opción de que decida darle una nueva oportunidad a Justin, Selena contesta entre risas: "No lo sé".

La principal prioridad de la joven ahora es labrarse una identidad propia tras perder la compostura el pasado mes de noviembre durante la gala de los American Music Awards, donde rompió a llorar sobre el escenario mientras interpretaba su tema 'The Heart Wants What It Wants' [El corazón quiere lo que quiere].

"Todo el mundo estaba hablando del mismo tema: mi relación. Estaba muy cansada. Me dije: 'Quiero que esta actuación sea la última vez que tengo que hablar del tema'. Estaba devastada. Pensaba: 'Esto es todo lo que tengo ahora mismo. Esto va a ser todo'. Y lo único que quiero es seguir adelante. Es como si me hubiesen quitado un gran peso de los hombros... Por eso sé que, a partir de ahora, podré demostrar mi valía. Todavía estoy empezando".

Por: Bang Showbiz