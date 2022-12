Shakira da una clase de historia a su hijo Milan

Mientras el futbolista Gerard Piqué prepara junto a sus compañeros de la selección española el inminente comienzo del Mundial de fútbol de Brasil, la cantante Shakira y su primogénito Milan están aprovechando su visita a la ciudad de Washington -donde se ha concentrado el combinado nacional antes de viajar a Sudamérica- para vivir intensas jornadas de turismo y, sobre todo, para sumergirse de lleno en la historia de Estados Unidos gracias a algunos de los lugares más emblemáticos de su capital.

De hecho, ha sido la propia intérprete quien ha querido compartir con sus fans de las redes sociales algunos detalles sobre el paseo tan enriquecedor que tuvo recientemente con su primogénito, al que no dudó en llevar a escenarios clave de la política norteamericana, como el Capitolio o los monumentos a Abraham Lincoln y Thomas Jefferson. Fue precisamente en este último punto donde Shakira decidió explicar a su hijo en qué consistía un documento tan importante como el de la Declaración de Independencia.

"Mamá le está explicando a Milan todo lo que sabe sobre la Declaración de Independencia. Siempre me ha encantado la historia y ahora quiero transmitirle a él esa afición", escribió en su cuenta de Twitter la artista colombiana, adjuntando un breve vídeo en el que aparece ejerciendo de improvisada profesora de historia y apuntando con su dedo el lugar exacto en el que se encuentra la majestuosa estatua del tercer presidente de Estados Unidos.

La llamativa aparición de Shakira y Milan en la cuna de la democracia estadounidense resulta sorprendente porque, probablemente, esta sea una de las primeras veces en las que el nombre de la artista no aparece asociado al mundo de la música o a la fiebre futbolera que se desprende del Mundial de Brasil. Quizá para combinar los dos ámbitos que le llevaron a triunfar hace cuatro años con el lanzamiento de 'Waka Waka' -canción del Mundial de Sudáfrica 2010-, Shakira decidió este año volver a participar en el disco oficial de la FIFA con una canción, 'La La La (Brasil 2014)', que incluso ha dejado en el olvido el tema principal del torneo, que interpretan Jennifer Lopez y Pitbull, 'We Are One'.

"Gracias a todos por hacer que el vídeo de Shakira se haya colocado en el primer puesto de los videoclips más vistos de la semana. ¡Preparaos para soñar con el Mundial de Brasil!", publicaba su equipo en la misma plataforma digital.