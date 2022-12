Según productor de Juanes, el cantante se consagrará como el ‘Bono latino’

El carismático Juanes no puede disimular su entusiasmo ante el inminente lanzamiento de su nuevo disco de estudio, ya que el nuevo proyecto va dirigido especialmente a sus compatriotas colombianos y, sobre todo, porque expresa en sus nuevas letras buena parte de la conciencia política y social que le han convertido en todo un icono de la lucha por la paz. Por eso, no resulta extraño que Steve Lillywhite, productor de su nuevo álbum y conocido por trabajar con U2, le haya calificado como una especie de "Bono latino" por su compromiso con los más desfavorecidos.



"Es inevitable que algunas de mis canciones presenten una temática social y denuncien determinadas injusticias. Nací y me crié en Colombia, un país devastado por los conflictos con las guerrillas y que no ha dejado de soñar con la paz. Me imagino que él [Bono] habrá vivido experiencias similares en Irlanda y, por eso, podemos tener varias cosas en común. Pero somos personas completamente diferentes", aseguró Juanes al portal The Hollywood Reporter después de que Lillywhite confesara a la publicación que sería justo compararle con el cantante de U2.

Sin embargo, el cantautor admite que su nueva propuesta musical contiene elementos sonoros que podrían relacionarse rápidamente con el original estilo de Bono y sus compañeros, un préstamo creativo que solo se explica por la presencia de Lillywhite en el estudio de grabación.

"Es verdad que Steve [Lillywhite] me contaba anécdotas sobre su trabajo con Bono y U2, así que esas referencias nos inspiraron a la hora de definir el sonido. Pero la verdad es que mi disco se apoya en instrumentos muy sencillos: guitarra acústica, percusión y teclados", añadió para distanciarse educadamente del ejemplo de Bono.

Además de sincerarse sobre su ambiciosa producción, Juanes no duda en compartir públicamente algunos de los retos que, como ciudadano de origen latino, experimenta durante su vida cotidiana en la ciudad de Miami.

Aunque reconoce sentirse agradecido a la sociedad estadounidense por la buena acogida que le ha brindado tanto a él como a su familia, al mismo tiempo el artista es consciente de que es complicado llevar una rutina diaria que combine el español y el inglés en igualdad de condiciones.

"La verdad es que me siento muy satisfecho del éxito que ha tenido mi música en Estados Unidos y de la vida que llevo en Miami. Cuando llegué en 1996 no sabía ni una sola palabra en inglés y, sin embargo, pude integrarme con facilidad en el entorno. En casa, mis hijos y yo hablamos en español, pero luego ellos hacen su vida normal totalmente en inglés. Yo trato de mantener ese equilibrio entre los dos idiomas a diario, aunque a veces puede resultar bastante caótico", concluyó.

CON BANG SHOWBIZ