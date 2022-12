¡Se acabó!: Cara Delevingne y St. Vincent rompen su relación

La modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne y su novia, la cantante St. Vincent, cuyo verdadero nombre es Annie Clark, habrían decidido poner punto final a su relación tras ocho meses juntas, según informa una fuente al periódico New York Post.

De confirmarse la noticia, resultaría toda una sorpresa ya que Cara decidió hablar públicamente por primera vez de su noviazgo con la intérprete recientemente asegurando que estaba "enamorada" de ella.

"Creo que estar enamorada de mi novia es la razón por la que estoy tan feliz. Y que estas palabras salgan de mi boca es prácticamente un milagro. Me llevó mucho tiempo aceptar la idea, hasta que me enamoré de una chica por primera vez a los 20 años y tuve que asumirlo. Las mujeres son las que me inspiran, y también han sido mi perdición ", declaraba en la revista Vogue.

La maniquí también reconoció que su noviazgo con la cantante le había ayudado a mejorar como actriz.

"Estar enamorada ayuda, ¿sabes? Cuando estás enamorada de alguien, puedes estar con esa persona como si no hubiese nadie más en la habitación. Actuar es parecido. Tienes que coger ese sentimiento y utilizarlo para que parezca que no importa nada más cuando miras a la cara de otro actor", aseguraba Cara al New York Times.

Por Bang ShowBiz