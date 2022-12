Sarah Jessica Parker quiso renunciar a participar en 'Sexo en Nueva York'

La protagonista de la aclamada serie 'Sexo en Nueva York', Sarah Jessica Parker, estuvo a punto de no serlo, ya que quiso renunciar a trabajar en el proyecto al no querer sentirse atada a una sola cosa.

"Sarah Jessica no estaba muy segura de hacer el piloto porque no quería hacer la serie. Sin embargo, le encantó el guion y lo grabó, y se olvidó de ello. Meses más tarde se enteró de que se iba a hacer la serie y quiso salirse del proyecto completamente. Y digo completamente. No quiso estar sujeta a un trabajo porque le gustaba ir de actuación en actuación, viajar. Trató de salirse de varias formas, diciéndole incluso a HBO que grabaría tres proyectos gratis si le dejaban salirse del contrato", revela Seth Rudetsky, quien ha participado recientemente con la actriz y su marido Matthew Broderick en una obra de teatro en Massachusetts.

Sin embargo, debido al éxito de la serie y a las películas que de ella han surgido, Sarah no se arrepiente en ningún caso de haber formado parte de ello.

"Básicamente le convencieron de que respetara el acuerdo, y ahora no se arrepiente. Le encantó dar vida a Carrie Bradshaw", asegura Seth Rudetsky en una columna en playbill.com.

Y pronto podríamos ver de nuevo a Carrie y a sus manolos, ya que una tercera película de 'Sexo en Nueva York' podría estar en camino.

"Ella nos dijo que podría haber un proyecto dentro de poco que involucrara a todas las chicas".

