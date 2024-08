Santi dice qué es lo único que habría podido salvar a Alpha de bajar bandera

Uno de los momentos más polémicos de Santi dentro del Desafío 2024 fue durante el Desafío de Capitanes en el que compitió hombro a hombro con Dickson y bajaron la bandera del equipo Alpha por ser los últimos en completar la prueba.

En Preguntas a Muerte, el exdesafiante es cuestionado sobre el hecho y le responde a los detractores que aseguraron que si hubiese ido otro capitán la historia habría sido distinta, allí confiesa que no está de acuerdo.

Explica que la escuadra morada habría sobrevivido de no ser porque les quitaron 10 minutos debido a la penalización por llegar después de Omega y Beta al Box Amarillo: “estoy completamente seguro”, dice y explica que la razón por la que llegaron tarde es debido a que no estaban preparados para que un capitán que no fuera Kevyn tuviera que competir.

Santi recibió amenazas antes de entrar al Desafío 2024, ¿a qué se debe?

El Súper Humano confesó que, luego de participar en un torneo cuando tenía 21 años, recibió la advertencia de un conocido, quien le pidió andar armado por el pueblo debido a que le querían hacer daño.

“Yo dije ‘cómo así’ y dijo dizque sí, yo escuché que esos manes dijeron de una ‘ay, vamos a darle duro a ese modelito’, entonces a mí me quedó maquinando eso. Ya después de ese partido me quedé pensando en que no iba a volver a jugar”, dijo.

Esto debido a que era independiente, vivía solo, no recibía apoyo económico de su madre para poder subsistir y dependía de su aspecto físico para poder trabajar.

Santi, del Desafío 2024, estuvo a punto de morir en un río

Una vez termina la prueba, Andrea Serna se reunió con los tres grupos para felicitar a Omega por su rendimiento y para preguntar por el estado de Santi.

El hombre aprovechó el espacio para confesar que tiene una anécdota negativa con el agua, razón por la cual a veces siente que esto le impide desarrollarse como le gustaría en el Box Azul.

“Hace mucho tiempo tuve una mala experiencia con las profundidades, estuve a punto de ahogarme en un río, entonces después de eso quedé con cierto recelo hacia el agua. A principios de este año decidí pagarme unas clases de natación para volver a soltar ese pavor, en la piscina normal siento que me va bien, ya en la profunda tenía que desbloquear ese temor”, señaló.

La presentadora finalmente lo felicitó por atreverse a superar sus propias barreras frente a las cámaras del programa y resaltó el trabajo de Yoifer, quien también hizo todo lo posible por auxiliar a su rival.

