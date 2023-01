Sandra Bullock supo desde un principio que George Clooney debía casarse con Amal

Aunque la actriz Sandra Bullock y el soltero de oro George Clooney acordaron no casarse de nuevo, la intérprete supo que el actor estaba destinado a pasar por el altar con la abogada Amal Alamuddin en cuanto se la presentó en 2014.

"Sabía que George había encontrado a la persona adecuada. Tomó la decisión correcta y lo mismo hizo Amal: probaron que tienes que resistir la presión de un mundo que quiere verte casado", cuenta a la revista italiana IO Donna.

A pesar de que George está feliz por haber celebrado su segunda boda, la intérprete de 51 años -quien estuvo previamente casada con Jesse James de 2005 a 2010- no piensa volver a contraer matrimonio, ya que prefiere centrarse en su hijo Louis y en su carrera antes que estar esperando al hombre perfecto para casarse.

"Lo sabía, sabía que me pondría en una mala situación. Ahora soy la única diciendo: '¡No os volváis a casar! No hay ninguna necesidad de hacerlo'. Nunca digas nunca [en relación al matrimonio] pero puedo decirte que no siento la necesidad de hacerlo. Algún día, a lo mejor, puede que me emborrache en Las Vegas y encuentre al día siguiente que me he casado".