Sale a la subasta un objeto personal de Kurt Cobain

La tarjeta Visa del Banco Seafirst de Seattle del fallecido Kurt Cobain, expirada en 1995, poco antes de cumplirse el primer aniversario de su muerte, y su tarjeta personal del 'King of Clubs Slot Club' están ya a la venta en la página de subastas online Paddle8 y se espera que recauden alrededor de 9.000 dólares (7.900 euros) antes del próximo jueves, fecha en la que finalizará la subasta.

"Cobain es un artista del que se pueden coleccionar muchas cosas, entre otras leyendas del rock. Esta es una pieza que fue particularmente interesante debido a su naturaleza personal. Es una parte distinta de la persona, una reliquia. Es algo que él tocó, usó y guardó en su monedero en un momento dado de su vida, y eso es lo que hace de este objeto algo tan especial", explicó el organizador de la venta, Simeon Lipman.

Esta tarjeta de crédito está incluida dentro de la subasta 'Legendary: Memorabilia From Rock Gods to Pop Stars' (Legendario: Recuerdos de Dioses del Rock y Estrellas del Pop), donde también están en venta una lista de canciones de U2 escrita a mano en 1983, un cheque firmado por Jim Morrison y el carnet de conducir de Frank Sinatra de 1944 de Nueva Jersey.

También se incluyen varios pósters exclusivos de The Who, Jimi Hendrix y Led Zeppelin, fotografías de Blondie, los Rolling Stones y los Beatles, imágenes firmadas de Elton John y Madonna, y álbumes autografiados de Pink Floyd, The Police, Rod Stewart o Elvis Costello.

Bang Showbiz.