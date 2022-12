Russell Brand no tiene fotografías desnudo que puedan ser filtradas

Al contrario que a algunas de sus compañeras del mundo del espectáculo, al humorista Russell Brand -quien estuvo casado con Katy Perry durante dos años- no le preocupa lo más mínimo la posibilidad de verse envuelto en el escándalo de las filtraciones de fotos íntimas de celebridades en internet porque no tiene ningún material de carácter comprometido susceptible de ser pirateado.

"No creo que se filtren imágenes mías. Intento no hacer cosas que no quiero que otras personas vean. El tema de iCloud [plataforma de almacenamiento en internet de donde se han sustraído las fotografías de famosas desnudas] es raro. Se ha presentado como algo procedente de este atractivo mundo de pieles brillantes y te**s perfectas, así que la gente ha dicho: 'Estoy jod****ente aburrido, voy a echarles un vistazo'", señaló Russell a la revista Time Out.

A pesar de que nunca haya sentido la necesidad de realizarse fotografías ligero de ropa para presumir de sus atributos físicos, el cómico nunca ha intentado ocultar lo orgulloso que se siente de su pene, al que en sus actuaciones en directo solía referirse como 'El emperador'.

"Ese tío está siempre cambiando. De un momento a otro ya no parece el mismo. En sus días más gloriosos lo llamaba 'El emperador', pero los tiempos imperiales ya han pasado hace mucho", bromeó.

Aunque ese sentido del humor es el que le ha permitido saltar a la fama como cómico, Russell también tuvo un breve periplo como actor, algo que considera que fue una "pérdida de tiempo" en su carrera.

"Cuando hacía películas conocí a algunas personas maravillosas y viví algunas cosas fantásticas durante esa época, pero me daba la sensación de que era una pérdida de tiempo. Tienes cosas buenas, porque puede que Alec Baldwin esté en la caravana que está al lado de la tuya, así que puedes ir allí a hablar con él. Si vuelvo tiene que ser un proyecto con el que me sienta comprometido".