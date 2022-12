River Viiperi no lleva bien su ruptura con Paris Hilton

Pese a que hasta ahora había preferido mantenerse en un discreto segundo plano tras protagonizar una sonada ruptura con Paris Hilton, el modelo River Viiperi no ha dudado en sacar a relucir una faceta de su carácter mucho más peleona, condenando a todas aquellas personas que, con su comportamiento, están consiguiendo importunar su descanso estival.

La esfera digital ha sido la vía de escape elegida por el joven ibicenco para desahogar su frustración contra todos sus detractores, dejando de paso bien claro que no le temblaría el pulso a la hora de ajustar cuentas con todos ellos.

"Hay gente en este mundo que verdaderamente no se merece una mie**a. Es triste pensar siquiera que existen... El mundo sería un lugar mucho mejor sin ellos", aseguró River en la red social, una declaración de intenciones que no tardó en ser respaldada por los múltiples seguidores que estos días intentan ofrecer su apoyo al maniquí, en un momento personal tan delicado.

"Recuerda que el karma les pasará factura antes o después, y si no, ya nos encargaremos nosotros de patearles el cu**", le contestó rápidamente una de sus admiradoras.

Lo cierto es que River no parece estar viviendo precisamente un verano de ensueño, después de poner punto final a su relación con Paris Hilton a raíz de la publicación de unas fotografías de la mediática heredera en las que aparecía besando a un apuesto joven en las playas de Malibú.

No cabe duda de que el desapego mostrado por Paris tras la ruptura -que no ha parado de compartir numerosas instantáneas de sus andanzas por Ibiza- no habría contribuido a suavizar el duro momento que estaría atravesando su ya expareja, una cuestión que Paris no parece dispuesta a dejar que desluzca sus vacaciones.

"La mejor manera de comenzar el día en Ibiza es irse a un spa para que te den un masaje relajante. La vida es maravillosa en un lugar tan mágico, ojalá pudiera quedarme aquí todo el año", aseguraba recientemente la polifacética celebridad en su cuenta de Twitter, donde no ha hecho referencia en ningún momento a su recién estrenada soltería.