River Viiperi celebra su cumpleaños sin noticias de Paris Hilton

Aunque las fotografías de Paris Hilton besando a otro apuesto joven en las playas de Malibú parecían confirmar su regreso inevitable a la soltería, el modelo ibicenco River Viiperi había preferido mantener en vilo a sus seguidores sobre el estado actual de su corazón, sin confirmar ni desmentir la ruptura hasta ahora.

Sin embargo, la incertidumbre podría haber llegado a su fin tras la curiosa felicitación de cumpleaños que el joven se ha dirigido a sí mismo a través de las redes sociales, un mensaje que bien podría entenderse como un silencioso reproche hacia la despreocupada actitud de la que está haciendo gala Paris durante su estancia en la isla pitiusa, un enclave al que no ha dudado en volver pese a la ruptura.

"Me deseo un feliz cumpleaños a mí mismo", escribió River en su cuenta de Twitter, confirmando de alguna forma que la ausencia de una felicitación por parte de la mediática heredera en su perfil no ha sido compensada con un mensaje alternativo a través de algún canal más privado.

Pero el musculoso maniquí parece no ser el único en sentirse dolido por el desapego mostrado por su ya expareja tras el fin de su romance de dos años, ya que la exsuegra de la popular rubia no ha tenido ningún reparo en dar un discreto toque de atención a Paris a través de una emotiva felicitación de cumpleaños en la que lamenta no poder "proteger" a su retoño de los baches de vida, una sutil manera quizá de referirse al desengaño amoroso al que se enfrenta River.

"Me gustaría poder mantenerte a mi lado, hijo mío. Quiero protegerte de las tormentas de la vida, de todo el dolor y los conflictos. Pero sé que algún día tendré que dejarte marchar y eso es, hasta la fecha, lo más duro que puedo imaginar", aseguró la madre del fornido modelo en un mensaje que River se apresuró a incorporar a sus redes sociales.

Por su parte, la siempre polémica Paris no para de compartir estos días imágenes de sus andanzas veraniegas en Ibiza, donde ha regresado para retomar su papel de DJ residente en la famosa discoteca Amnesia. Sin embargo, sus compromisos profesionales parecen estar dejándole tiempo más que suficiente para cultivar su agitada vida social, que este fin de semana le ha llevado a compartir velada con el futbolista Neymar, un encuentro que ha quedado documentado en las cuentas de Instagram de ambos.

"¡Me lo he pasado de miedo con mi amigo Neymar anoche!", aseguraba Paris a todos sus seguidores tras el encuentro, demostrando una vez más que, para ella, su relación con el ibicenco es cosa del pasado.