Rita Ora no quiere ser como Miley Cyrus

A pesar de la polémica generada por su radical cambio de estilo y su excesiva actuación en los MTV Music Video Awards el pasado mes agosto, Miley Cyrus continúa ganando adeptos y recibiendo el apoyo de algunas figuras prominentes del mundo de la música, ya que la irreverente Rita Ora no ha dudado en salir en defensa de la exestrella Disney por --en su opinión-- expresarse en público con libertad y sin ataduras. Sin embargo, la inglesa también es consciente de que traspasar ciertos límites puede tener consecuencias nefastas.

"Nadie te tiene que imponer un modo de actuar. La gran ventaja que conlleva ser una artista es que puedes seguir tu propia línea, hacer lo que realmente quieres y transmitir tu visión del mundo. Yo quiero seguir mi propio camino al igual que hizo Madonna, por ejemplo. Aunque reconozco que también hay que tener cierto cuidado y ser consciente de hacia qué terrenos quieres dirigir tu creatividad", declaró Rita Ora a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Al proclamar abiertamente su gusto por la originalidad y la individualidad de los artistas, Rita rechaza al mismo tiempo cualquier propuesta de emular el provocativo baile que Miley Cyrus ha puesto de moda: el 'twerking'. Aunque no tiene nada en contra de estos controvertidos movimientos, la británica no tiene niguna intención de incorporarlos a su repertorio porque no se corresponden con su personalidad artística ni con su música.

"En el camino que sigues en el mundo de la música todo depende de cómo quieres que la gente perciba tu imagen. Si lo que se ve desde fuera es lo que realmente eres, me parece perfecto. Es algo muy personal, ella [Miley] tiene su estilo y yo tengo el mío. Cada uno es diferente y, para empezar, ¡yo no puedo hacer 'twerking'!", bromeó la extrovertida Rita.

Por: Bang Showbiz