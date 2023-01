Rihanna se disculpa por cancelar su actuación en la gala de los Grammy

La cantante Rihanna se vio obligada a cancelar su actuación en la gala de los Grammy celebrada este lunes en el Staples Center de Los Ángeles, donde tenía previsto interpretar el tema 'Kiss It Better' de su nuevo álbum 'Anti', por orden de sus médicos.

"NAVY [nombre con el que se conoce a sus fans], lo siento mucho por no poder estar ahí. Gracias a los Grammy y a la CBS por vuestro apoyo esta noche", escribió la intérprete en su cuenta de Twitter.

A pesar de sufrir una bronquitis y de haber sido advertida de no seguir adelante con la actuación por haber riesgo de dañar permanentemente sus cuerdas vocales, Rihanna no tiró la toalla hasta el último momento, llegando incluso a ensayar su actuación en el escenario de la gala en dos ocasiones. Sin embargo, en el último minuto decidió no salir al escenario, prefiriendo abandonar la gala en lugar de quedarse a disfrutar del espectáculo.

Un portavoz de la cantante confirmó más tarde a Billboard que sus médicos le habían recomendado tomarse 48 horas de reposo absoluto para evitar el riesgo de una "hemorragia en sus cuerdas vocales".

Rihanna no fue la única artista que canceló su actuación en la gala. Lauryn Hill tampoco protagonizó su esperado dueto con The Weeknd debido a que la organización de los Grammy habría anunciado su participación antes de contar con la confirmación del equipo de la cantante.

"Los Grammy anunciaron la actuación de la señorita Lauryn Hill antes de tiempo y sin nuestra aprobación. La señorita Hill tiene conciertos programados durante todo el fin de semana, lo cual no le deja tiempo para prepararse [de cara a la actuación] y ni siquiera estaba segura de si iba a conseguir llegar a Los Ángeles a tiempo para ensayar antes del evento", aseguró uno de los portavoces de Lauryn.

