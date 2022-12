Ricky Martin: "Solía despreciar a los homosexuales"

"Estaba enfadado con el mundo, era terriblemente rebelde. Solía mirar a los homosexuales y pensar: 'Yo no soy como ellos. No quiero ser así, ese no soy yo'. Me sentía completamente avergonzado de lo que era", se sinceró el cantante en una entrevista a la edición australiana de la revista GQ.

En su Puerto Rico natal, Ricky tampoco encontró un entorno propicio a su orientación sexual ya que tanto la sociedad como la religión condenaban la homosexualidad. Frente a estos obstáculos, el astro musical prefirió rebelarse contra su propia naturaleza creando en su interior una frustración que más tarde desataría con las personas de su entorno.

"Cuando todo el mundo te dice que sentir lo que sientes es una aberración, que la sociedad también lo cree y que la religión lo condena, tu autoestima se desmorona. Y creo que proyecté mi frustración y mi rabia hacia los que estaban a mi alrededor", admitió.

A tal punto llegó su intento de despojarse de sus sentimientos, que Ricky "interiorizó la homofobia". Por ello, hoy se siente avergonzado de haber intimidado a los homosexuales que se cruzaban en su camino, sobre todo desde 2010, momento en el que proclamó su homosexualidad ante el mundo.

"Echo la vista atrás y me doy cuenta de que intimidaba a las personas que sabía que eran gais. Tenía interiorizada la homofobia. Creo que era un mecanismo para liberarme de la terrible disputa que sentía por dentro. Y en ese momento, sentí que tenía que deshacerme de todo eso, enfrentarme a mí mismo y reconocer lo que era", confesó a la revista masculina.

El motivo que llevó al atractivo cantante a reconocer su orientación sexual fue el inminente nacimiento de sus hijos Matteo y Valentino, gemelos que cría junto a su actual pareja Carlos González Abella, quienes cambiaron su percepción del mundo.

"No quería que mis hijos crecieran en una casa llena de mentiras o incluso pensando que había algo malo en ser homosexual", añadió.

Por: Bang Showbiz