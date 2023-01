Ricky Martin, roto de dolor por no poder ayudar a su Puerto Rico natal

En las últimas horas, Ricky Martin ha seguido con una angustia creciente las noticias sobre los efectos devastadores que el huracán María ha tenido en Puerto Rico. Aunque su intención inicial era poner rumbo a su tierra natal para ayudar de cualquier forma que le fuera posible, no le ha quedado más remedio que aceptar que por el momento esa no es una opción, y en su lugar enviar su apoyo, emocional y económico, a todos los afectados a través de la esfera virtual.

Publicidad

"Qué tal amigos, soy Ricky Martin desde aquí, en mi habitación de Las Vegas, con mucha frustración y mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales de lo que está pasando en Puerto Rico luego del huracán María. Quiero hacer algo al respecto. Si fuera por mí, me monto en un avión ahora mismo y empiezo a trabajar fuertemente, pero no es lo que me aconsejan", ha asegurado en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

A falta de otra alternativa, la única vía que ha encontrado el intérprete para desahogar su frustración y mantener la calma ha sido buscando una forma de ayudar a sus compatriotas: organizar una recaudación de fondos destinados a financiar las necesidades básicas de aquellos que lo han perdido todo, y posteriormente comenzar las labores de reconstrucción en su querida isla, que ha quedado devastada.

"Para quitarme esta angustia he decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes porque tenemos que empezar de alguna manera. Aquí estoy yo, pidiéndote tu ayuda. Necesito que nos dones aunque sea un dólar. Si me das un dólar, te prometo que va a llegar a donde tiene que llegar y va a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita. Es mi tierra, Puerto Rico. Cuento contigo", ha instado en el citado clip, después de predicar con el ejemplo y donar 100 mil dólares.

Unas horas antes, el actor también utilizaba sus perfiles sociales para confesar que había pasado la noche en vela pensando en los trágicos acontecimientos de Puerto Rico y México, donde un terremoto ya ha dejado más de 200 víctimas mortales. Precisamente por los hechos ocurridos en la capital mexicana, Ricky Martin se vio obligado a posponer el concierto que tenía programado este miércoles en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México.