Resumen capítulo La Red: Famosos cuentan su relación con el entretenimiento para adultos

Sebastián Tamayo se sincera sobre su adicción al contenido para adultos, mencionando que algo que empezó como una manera de despejar la mente terminó haciendo que no disfrutara sus relaciones íntimas porque solo pensaba en lo que había visto en una pantalla y que, al fin y al cabo, no es tan cierto como allí se muestra.

Gema, quien hizo parte del Desafío The Box 2023, se volvió webcamer en ocho plataformas digitales, mencionando que ella tiene un objetivo con este oficio, no obstante, no todos a su alrededor ven esto de la mejor manera, lo cual también la ha afectado emocionalmente.

Aida Cortés, quien ahora se lanzó como cantante, nos habla de su faceta como creadora de contenido para adultos, en lo que vendió 100 mil réplicas de sus partes íntimas y ha logrado ganar hasta 100 millones de pesos al mes en una de estas reconocidas páginas, mencionando que gracias a esto escribió dos libros y es conferencista.

Por último, Juan Carlos Florián hace referencia a la polémica en la que está envuelto cuando decidieron que él fuera el viceministro de diversidades, pues varios medios y personas explotaron cuando se enteraron de que había sido trabajador de entretenimiento para adultos y reacciona a lo que han dicho sobre él.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .