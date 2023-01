¿Reconciliación a la vista? Kourtney Kardashian y Scott Disick pasan juntos las vacaciones

Tras concluir su relación sentimental en el verano de 2015 debido a los problemas con el alcohol y, en general, el caótico estilo de vida de él, Kourtney Kardashian y Scott Disick han seguido manteniendo un estrecho contacto por el bien de sus tres hijos que ha provocado que en más de una ocasión se diera por sentado que habían conseguido reconciliarse.

Sin embargo, ahora las dos celebridades del mediático clan televisivo han protagonizado un viaje a Aspen (Colorado) para celebrar la llegada del Año Nuevo en amor y compañía del que han querido compartir una serie de fotografías en sus redes sociales protagonizadas, no por sus retoños, sino por ellos mismos, en las que además aparecen haciendo gala de una buena sintonía y armonía que parece confirmar los rumores que desde hace semanas apuntan a que ambos han conseguido superar sus diferencias, previo paso de Scott por rehabilitación, para reanudar la convivencia.

En dos de las imágenes publicadas en Instagram, la pareja aparece posando sentada y bailando sobre una de las alas del jet privado en el que viajaron junto a sus pequeños, del que también quisieron presumir a través de sus perfiles de Snapchat grabando vídeos en su interior.

Los esfuerzos de Scott para recuperar a la guapa madre de sus hijos, que han sido ampliamente documentados en el reality 'Keeping Up With the Kardashians', al igual que sus recaídas, parecen haber dado finalmente sus frutos.

"Kourtney está poniendo de su parte. Aún siente muchas cosas por Scott y disfruta pasando tiempo a su lado. Además, es consciente de lo felices que son sus hijos cuando tienen a su padre cerca, así que está tratando de tener paciencia con Scott y olvidar su pasado. Su relación es más fuerte y sana que nunca antes", aseguraba recientemente una fuente al portal Hollywood Life.

Los esquiadores que se han cruzado con las dos estrellas televisivas estos días en las pistas han podido comprobar la buena química de la que están haciendo gala durante su escapada navideña.

"Se han estado riendo mucho juntos y pasándoselo genial. Han decidido llevar juntos a los niños a Aspen para esquiar y están haciendo un esfuerzo por comunicarse adecuadamente y mantener así la armonía. Scott no ha probado ni una gota de alcohol y está trabajando duro para demostrarle a Kourtney que la apoya en todo durante estas vacaciones", indicaba otro informante.

