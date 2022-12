¿Quién da más? Sale a la venta la casa de la infancia de Justin Bieber

Los abuelos maternos del cantante Justin Bieber, Bruce y Diane Dale, han puesto a la venta su casa de Ontario, en la que el artista pasó buena parte de su infancia, por 279.000 dólares, unos 223.000 euros, y están esperando que el éxito de su nieto les ayude a incrementar el precio de la vivienda.

De acuerdo con el portal TMZ, la habitación de Justin está tal y como la dejó el cantante, incluidos el papel pintado, las sábanas y las cortinas estampadas con los colores y el escudo de su equipo favorito de hockey sobre hielo, los Toronto Maple Leafs.

La buena relación que mantiene Justin con sus abuelos maternos, contrasta con la frialdad que impera en la relación con sus abuelos paternos, George y Kathy Bieber, quienes han afirmado anteriormente que el contacto con su nieto es prácticamente inexistente.

"Es como si viviéramos en planetas diferentes. Nunca nos llama, a veces pienso que no le importa. Me pone triste, sobre todo porque nuestra situación ahora es bastante desesperada. A Justin todo esto le viene grande. Siempre será nuestro nieto, siempre estaré orgulloso de él, pero me da pena que no tenga más contacto con nosotros", reveló George el año pasado al The Sun on Sunday.

Así mismo, el abuelo paterno de Justin se mostró convencido de que el cantante solo está dispuesto a ayudar a Bruce y Diane.

"Si se trata de ellos, no hay ningún problema, les compra nuevas casas, coches, vacaciones lujosas, lo que sea, pero a nosotros, nada", concluyó.

