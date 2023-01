¡Qué regalazo! Johnny Depp le dio a Justin Bieber uno de sus sombreros

El actor Johnny Depp sorprendió a Justin Bieber al presentarse en su habitación de hotel para regalarle uno de sus famosos sombreros antes de acudir a un concierto suyo junto a su hija Lily-Rose (16), fruto de su fallida relación con Vanessa Paradis.

"¿Quieres oír una historia graciosa sobre Johnny Depp? Un día escuché que llamaban a la puerta de mi habitación de hotel, abrí y ahí estaba él. Me dijo: 'Hola, solo quería darte esto'. Me dio una caja, la abrí y era uno de esos sombreros tan geniales que lleva. Creo que estaba haciendo una conferencia de prensa en el hotel y alguien le dijo que yo estaba en mi habitación. Después vino a mi concierto en Miami junto a su hija, es un tipo muy amable", reveló Justin en una entrevista en el programa radiofónico 'The Bert Show'.

Publicidad

Justin atesorará para siempre el regalo del famoso actor.

"He hecho que lo enmarquen", aseguró.

Durante la entrevista Justin también confesó que su propósito de Año Nuevo era dejar de fumar, ya que no quiere ser "un mal ejemplo".

"Quiero dejar de fumar. Voy a hacerlo. No quiero fumar y que la gente diga que soy una mala influencia por ello. Pero una vez más, es mi viaje, déjenme hacer las cosas a mi manera y ya veré cómo lo consigo".

Publicidad

Por: Bang Showbiz