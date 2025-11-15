Qué ha pasado con la reconocida ‘Barriga e’ trapo’: hijos, trabajo, bullying y más

En 1997, mientras Colombia seguía de cerca los diálogos de paz y celebraba la clasificación de la Selección al Mundial de Francia, otra noticia capturaba la atención del país. Se trataba de la joven barranquillera Liliana Cáceres, recordada como “la barriga e' trapo”, un caso que sorprendió a los medios y a la opinión pública.

Liliana Cáceres: "barriga e' trapo"

En ese entonces, la adolescente inventó un embarazo por amor y llegó a aparecer en televisión nacional, donde se especulaba que podría estar esperando entre seis y nueve bebés, algo sin precedentes en la historia del país.



Liliana confesó años después la razón de aquella mentira: “Me enamoré y no encontré la forma de retenerlo, por eso inventé la barriga de trapo”. Sin embargo, su engaño no tardó en quedar al descubierto. Al derrumbarse la historia, perdió a su pareja, su privacidad y el respaldo de la gente. Con apenas 17 años se convirtió en una de las jóvenes más señaladas de Colombia.

La presión social fue tan fuerte que Liliana tuvo que mudarse de ciudad, pero en Cartagena la situación no mejoró, allí también sufrió bullying y comentarios ofensivos. Cuenta que le lanzaban cosas y que le decían que “era una loca”, un acoso que la afectó profundamente al punto de pensar en quitarse la vida.



Qué ha pasado con "barriga e' trapo"

Con el tiempo, la vida le dio una nueva oportunidad, en Cartagena se enamoró de nuevo y formó una familia, tuvo cuatro hijos, cada uno en un parto distinto, aunque lamentablemente los padres nunca respondieron por ellos. Hoy son precisamente sus hijos quienes la llenan de orgullo y le dicen que su historia está llena de amor e incluso les causa risa.

Liliana ha trabajado duro para salir adelante, actualmente se gana la vida haciendo masajes y trenzas en la playa. Además, decidió convertir su experiencia en un propósito y creó una fundación con la que busca apoyar a madres luchadoras. Ya cuenta con más de cincuenta mujeres que ven en ella un ejemplo de resiliencia y fortaleza.

