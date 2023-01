¡Qué gran corazón! Taylor Swift dona 50.000 dólares a uno de sus bailarines

La generosa Taylor Swift ha donado 50.000 dólares al joven Ayden (13), sobrino de Kim 'Toshi' Davidson -uno de los bailarines de la cantante en su gira mundial '1989'-, y ha tenido el bonito detalle de escribirle un mensaje en la página de GoFundMe creada para recaudar fondos destinados a ayudar a cubrir los costes de su tratamiento médico.

"Pequeño Ayden, tengo la suerte de actuar con tu tío Toshi en la gira. Tu mamá y tú estáis presentes en todas nuestras oraciones y te enviamos un montón de amor. Con cariño, Taylor", le deseó la intérprete.

El tío de Ayden se ha emocionado visiblemente al descubrir la generosa donación de Taylor, a quien ha descrito como "un ser humano increíble".

"Me he bajado de un avión en Toronto y esto es lo primero que he visto. Taylor Swift es un ángel, y mi familia y yo no podríamos estarle más agradecidos. Es un ser humano increíble. Esto ayudará al pequeño Toshi en este difícil momento. Recemos para que supere todo esto. Este inesperado regalo es una bendición", afirmó el bailarín en su cuenta de Instagram.

Los responsables de la cuenta de GoFundMe del joven Ayden también han publicado un mensaje de agradecimiento tanto para Toshi como para Taylor.

"Muchas gracias al tío de Ayden y a Taylor Swift por esta generosa donación, que permitirá que Lindsey concentre toda su atención en Ayden sin tener que separarse de su lado ni de día ni de noche. Muchísimas gracias... las palabras no pueden expresar la profunda gratitud que sentimos hacia los dos y hacia todas las personas que forman parte del Grupo Ayden, que han rezado por él y contribuido a su causa. Dios os bendiga a todos. ¡Gracias, gracias, gracias", reza el mensaje.

Esta no es la primera ocasión en la que la cantante da dinero a quien más lo necesita. En junio donó 50.000 dólares a una niña de 11 años, Naomi Oakes, después de que le diagnosticaran leucemia, y en junio le dio 15.000 dólares a una familia que había quedado devastada tras un terrible accidente de tráfico.

Por: Bang Showbiz