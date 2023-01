¿Por qué Catherine Siachoque no quiere envejecer?

Están a punto de arrancar las grabaciones de la segunda temporada de "Sin tetas sí hay paraíso", y por supuesto se encuentran en el proceso de diseñar personajes y cambiar a otros. Por ejemplo, Doña Hilda, interpretado por Catherine Siachoque, tendrá que envejecer ya que en esta temporada será abuela.

Nos llegó la información de que supuestamente no se han podido poner de acuerdo con el "look", la producción quiere envejecerla, ya que Carmen Villalobos regresará, no como una jovencita, sino como una mujer adulta. Catherine no se podrá ver igual de joven y sexi como lo es en la vida real.

La Red habló con la actriz para saber qué tan cierto es que ella se opone a envejecer y dijo que "quieren unos cambios, y obviamente me tengo que ver mayor que Carmen, pero Hilda es una mamá joven con unas hijas muy jóvenes. No le tengo miedo a los cambios, soy actriz. Mientras en la vida real me vea joven y espectacular. Eso es totalmente falso, amo los cambios, siempre y cuando sean bien justificados, no puedo saltar de una continuidad directa a verme mayor".