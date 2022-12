Por insultarla en Instagram, J Balvin le 'rompió el corazón' a una participante de reality

El cantante J Balvin parece que no acierta cuando se trata de las mujeres. Si el pasado mayo conseguía enfurecer a sus compatriotas al ridiculizar el atractivo de las féminas de Bogotá, ahora ha conseguido romperle el corazón a la modelo y participante del programa de telerrealidad 'Acapulco Shore' Brenda Zambrano al ridiculizarla por su aspecto físico en las redes sociales.

Publicidad

"No sé por qué [lo hizo] si yo me declaro superfan de él, tenía su número de teléfono y todo. Soy muy fan de sus canciones, pero si no le gustan mis fotos, lo que hago, por qué comenta y por qué me sigue. Me parece una falta de respeto porque la verdad es que yo soy muy fan de sus canciones, siempre subía vídeos de ellas. Se me hizo muy feo, me rompió el corazón. Pero ni modo, qué se puede esperar de un tipo que se expresa mal de las mujeres de su país", aseguró Brenda al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Por el momento, Balvin no se ha disculpado por el mensaje que dejó en el Instagram de la joven.

"Yo pensé que me iba a mandar un mensaje diciéndome por qué lo hizo, pero creo que no le preocupa. Es un hombre muy famoso y puede tener a todas las mujeres que quiera, pero desgraciadamente no es mi tipo", añadió Brenda.

La sintonía entre el famoso cantante y la estrella televisiva se rompió cuando Balvin publicó un comentario en una de las numerosas fotos que Brenda suele compartir en sus redes sociales posando en bikini.

Publicidad

"Si no tuvieras cuerpo, ¿qué mostrarías?", escribía el intérprete.