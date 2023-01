¡Polémica! Shailene Woodley aboga por enseñar a masturbarse en los colegios

La actriz Shailene Woodley considera que incluir una asignatura en los programas lectivos de los colegios que enseñe a las adolescentes cómo masturbarse es vital, ya que ayudaría a reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

"Como mujer joven, nadie te enseña cómo darte placer a ti misma, o cómo debería ser un orgasmo, nadie te explica que después deberías sentirte satisfecha. Siempre he soñado con escribir un libro titulado 'No existe una sola forma correcta de masturbarse'. Si enseñaran masturbación en los colegios, me pregunto si habría menos adolescentes contrayendo herpes a los 16, o chicas quedándose embarazadas a los 14", reveló la intérprete en una entrevista a la revista The Edit.

Pese a haber sido etiquetada en más de una ocasión como una de las nuevas promesas de Hollywood, el perfil de Shailene no encaja en el de la típica estrella juvenil. Además de ser una vegana convencida y activista en contra del cambio climático, la actriz se resiste a caer en la tentación de utilizar las redes sociales para mostrar al mundo su vida diaria -una herramienta de autopromoción que ha probado ser muy útil para impulsar las carreras de algunos de sus compañeros- al considerar que se trata de un arma de doble filo.

"Son increíblemente narcisistas. A la gente le dicen a diario lo maravillosa que es, lo guapa y lo famosa que se ha vuelto. Y empiezan a creérselo, y muchos acaban viviendo en un mundo ajeno a la realidad", se justifica la joven de 24 años, que únicamente utiliza Twitter para dar visibilidad a causas importantes para ella.

Otra de las peculiaridades de Shailene es que, a pesar de tener una prometedora trayectoria a sus espaldas, siempre se ha mostrado muy crítica con la industria cinematográfica y, en concreto, con los estándares de belleza poco saludables que Hollywood ayuda a perpetuar.

"Es un ambiente muy poco sano. Las mujeres se vuelven cada vez un poco más delgadas, un poco más rubias, con los labios un poco más grandes... Y no es un estereotipo, es la realidad, y como hay un molde, a las mujeres les dicen que tienen que encajar en él para conseguir ser relevantes", lamenta la actriz, citando como ejemplo la decisión de los productores de la franquicia 'Divergente' de utilizar retoques digitales para eliminar sus granos y darle un cutis perfecto.

"Tenía mucho, mucho acné cuando rodamos 'Divergente'. Pero no puedes verlo en la película porque me retocaron. Sí, sé que es una película y que es su película y yo solo interpreto un personaje, pero como también soy un ser humano, ¿por qué no dejas simplemente que se me vean los granos?".