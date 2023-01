Pizzería ofrece trabajo a Kanye West para ayudarle con millonaria deuda

La cadena de restaurantes Pizza Hut recurrió a su cuenta de Twitter para gastar una broma al rapero Kanye West, quien reveló hace unos días que tiene una deuda personal de 53 millones de dólares y necesita dinero para "traer más bonitas ideas a este mundo". Así, la franquicia de comida rápida le ha ofrecido trabajo en sus pizzerías para poder financiar sus sueños.

"Por favor, llámanos para hablar sobre tu solicitud de empleo. Gracias. Deja de decirles a todos que necesitas dinero y trata de amasar la masa. Recibimos tu currículum hoy. Empiezas mañana a las 9", publicó Pizza Hut UK.

Este tuit fue en respuesta al escrito por Kanye recientemente: "Sí, personalmente soy rico y puedo comprar pieles y casas a mi familia".

Pizza Hut incluso compartió un currículum falso del polémico artista, en el que algunas de sus "habilidades" eran "ser el mejor" y "mantener la cara impasible".

En el apartado de "referencias" se puede encontrar a Dios, su mujer Kim Kardashian, su hija de dos años North y a él mismo (Kanye), mientras que el nombre de Taylor Swift aparece tachado de la lista.

El currículum está lleno de faltas de ortografía y textos superpuestos, similares a los de la portada de su nuevo disco 'The Life of Pablo'. Además también incluye una sección de "Experiencia", donde se puede leer "hacer los mejores zapatos del mundo" o "pantalones holgados".

Un fan sugirió que los encargados del Twitter británico de Pizza Hut deberían recibir un aumento de sueldo por su ocurrencia, a lo que contestaron continuando con la broma: "No, no, Carly. No podríamos aceptar un aumento de sueldo. Kanye necesita el dinero más que nosotros".

Por: Bang Showbiz