Penélope Cruz quiere dar el salto a la dirección

La madrileña Penélope Cruz, que se encuentra inmersa en el rodaje de la película 'Ma Ma' en la que se estrena como productora, es una de las actrices españolas que goza de más reconocimiento internacional después de haber compartido pantalla con el popular actor Johnny Depp y de haber trabajado a las órdenes del cineasta Woody Allen, pero le gustaría enfocar su futuro al trabajo detrás de las cámaras.

"Quiero construir lo que podría ser mi futuro en el cine, no estar siempre delante de la cámara, me gustaría dirigir también, puede que dentro de diez años. De momento estoy dirigiendo anuncios y videoclips, me encanta y creo que es la mejor forma de aprender. Quiero ir despacio, paso a paso. [En 'Ma Ma'] he seguido el proceso de producción muy de cerca y desde el principio", dijo Penélope a Variety.com.

En su nueva película 'Ma Ma' -dirigida por Julio Medem- Penélope interpretará a Magda, una madre que intenta superar una tragedia personal, un papel que a la artista le gusta porque no tiene nada que ver con ella.

"Quizás es una luchadora porque le pasan todo tipo de cosas. Es una mujer optimista con un ritmo de vida y una energía diferentes. Este tipo de papeles me interesan mucho más que aquellos en los que el personaje se parece mucho a mí. Lo alejada que está [Magda] de mí me ofrece más posibilidades como actriz. Eso es actuar, lo bonito es el riesgo, hacer frente a lo desconocido, meterte en la piel de alguien que no eres tú por un tiempo", declaró la artista.

Su nueva película poco tendrá que ver con la última en la que participó, 'El consejero'(2013), una película de Ridley Scott, en la que trabajó junto grandes estrellas, como Michael Fassbender, Cameron Diaz, Brad Pitt y su marido Javier Bardem.