Paulina Rubio y Benny Ibarra quieren resucitar Timbiriche

Aunque la polémica estaba servida tan pronto como se anunció que Paulina Rubio había declinado participar en el esperado regreso de Timbiriche -la formación musical infantil que marcó a toda una generación de mexicanos en la década de los años 80-, el final de la Semana Santa ha dejado a los antiguos seguidores del grupo la grata sorpresa de que la artista podría haber cambiado radicalmente de opinión, teniendo en cuenta que ella misma ha revelado en su perfil de Twitter que está componiendo nuevas canciones junto a su amigo -y excompañero de banda- Benny Ibarra.

"Estoy tranquilamente en casa con mi hermano Benny Ibarra, arreglando el mundo a través de nueva música. Cantando la vida es mucho mejor", escribió Paulina en su espacio personal, generando un gran revuelo entre aquellos fans que ya dan por hecho el regreso de la cantante a sus orígenes musicales. "La fiesta comenzó para la generación Timbiriche al saber que Paulina y Benny han estado juntos. Espero que vuestras composiciones estén llenas de luz", le dirigió rápidamente una seguidora a través de un comentario que la propia intérprete incorporó a su perfil.

Sin embargo, el proyecto que preparan Paulina y Benny podría estar forjándose completamente al margen del libro y el disco que lanzará próximamente la cantante Alix Bauer con ayuda de otros de sus excompañeros, ya que la chica dorada no ha hecho mención alguna a la obra biográfica que podría llegar al mercado en los próximos meses y de la que, por el momento, se "niega" a participar.

"Paulina me dijo al principio que se negaba a participar, que ella no tenía por qué contar las intimidades de su paso por Timbiriche, pero volveré a hacerle una invitación cuando tenga el libro casi terminado. La idea era que cada miembro del grupo me ofreciera sus testimonios sin conocer qué habían dicho el resto de integrantes. Espero que al final se anime y se implique en la obra", aseguraba Alix Bauer a la revista mexicana TV Notas.

Solo el tiempo dirá si la estrella del pop acabará integrándose de nuevo en el grupo que la dio a conocer hace casi 30 años y si los resultados de su colaboración musical con Ibarra dan los frutos esperados, aunque lo cierto es que los fans de la chica dorada están estos días mucho más emocionados ante la inminente publicación de su nuevo disco en solitario.

"La nueva música llegará justo antes de que lo haga el verano. Me estoy preparando para lo que viene. ¿Y vosotros? Tened solo un poquito de paciencia, en nada estaré compartiendo mis nuevas canciones", apuntaba recientemente en la misma red social.