Paul McCartney podría hacer parte del elenco de la película ‘Piratas del Cáribe 5’

El reconocido cantrante y exmiembro de la banda británica The Beatles, haría parte de la quinta versión del largometraje ‘Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell no Tales’; todo por versión dada por el portal Deadline, quienes dan por hecho la presencia del artista en la saga de cintas.

Paradojicamente el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, ya había actuado en una de las entregas de la cinta como padre del capitán Jack Sparrow, papel principal y actuado por Jhonny Depp.

Hasta el momento no se conoce en minucia el papel que llevaría a cabo la gloria de los Beatles en la película.