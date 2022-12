¿Tiene miedo Keira Knightley de cumplir treinta años?

A pesar de que Keira Knightley cumplió su sueño de debutar como actriz a los 19 años de la mano de George Lucas en 'La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma', la intérprete no disfrutó precisamente de unos veinte años muy felices debido a sus inseguridades personales, aunque por suerte para ella todo comenzó a mejorar a partir de los 25.

"No estoy preocupada por cumplir 30 años. Sinceramente, los primeros años de mis 20 no fueron muy divertidos, pero a partir de los 25 las cosas empezaron a ir cada vez mejor. Quizá dejas de preocuparte tanto por dónde deberías estar yendo y por lo que otras personas piensan de ti, que son dos cosas que te hacen muy infeliz cuando eres más joven", señaló a la revista Glamour.

Una de las principales razones de que la actriz esté viviendo una etapa de su vida tan feliz es su marido, el roquero James Righton, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2013 en el sur de Francia, en lo que ella considera una de las decisiones más inteligentes que ha tomado nunca.

"Fue un gran día. Me divertí muchísimo. Estar casada me sienta muy bien. Es un nuevo miembro de tu familia que tienes que elegir, y yo elegí bien. ¡Así que bien por mí!", añadió.

Aunque la vida de casada no ha conseguido que Keira se convierta en una persona más madura.

"Alcancé mi pico de madurez a los 20 o 21, y he ido en picado desde entonces. Era muy sensible en mi adolescencia, pero a medida que he ido creciendo he dejado de serlo, lo que ha supuesto un alivio para todo el mundo, incluidos mis padres", sentenció.