Paris Hilton tiene una nueva meta, quiere formar familia

La estrella televisiva Paris Hilton siente que ya ha conquistado todas sus metas en el terreno profesional, incluyendo diseñar su propia línea de ropa y lanzar varios perfumes, por lo que ahora está preparada para sentar cabeza junto al hombre perfecto y formar su propia familia.

"Me parece que he hecho casi todo lo que quería. He hecho música, diseño, televisión, todo. La única cosa en la que no me había involucrado hasta hace un par de años eran las propiedades inmobiliarias, y ahora estoy siguiendo los pasos de mi familia, abriendo mis propios establecimientos. Es algo que me encanta. Pero lo siguiente que haré será definitivamente formar mi propia familia", reveló Paris en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Por el momento, la rica heredera continúa soltera tras concluir su relación con el modelo ibicenco River Viiperi el año pasado, aunque eso no le impide utilizar aplicaciones como Tinder -utlizando el nombre y la fotografía de su prima Farrah Aldjufrie- para tantear el mercado de solteros.

"Utilizo Tinder cuando estoy aburrida porque todos mis amigos lo usan. Es divertido, quiero ver quién hay ahí fuera. Pero nunca me encuentro con nadie atractivo. No lo he hecho muchas veces, puede que lo haya utilizado unas dos veces en toda mi vida. Pero la gente que me encontré en ese momento no era nada atractiva", explicaba a Capital FM.

