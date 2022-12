Paris Hilton tiene más de mil pares de zapatos

La heredera hotelera Paris Hilton posee un vestidor exclusivamente para zapatos en su mansión de Beverly Hills, donde almacena una extensa colección de tacones de todos los colores y estilos, muchos de ellos pertenecientes a la línea que lleva su nombre y a la exclusiva marca Louboutin.

"Probablemente tenga más de mil pares de zapatos en total, tengo tantos en parte porque yo también soy diseñadora, tengo mi línea de zapatos desde hace unos ocho años, así que tengo muchos de los míos, y también me mandan un montón de muestras de zapatos por mi trabajo. Me encantan los Louboutin, tengo muchísimos pares. ¡A todas las chicas nos encantan los zapatos!", comentó a la edición británica de la revista OK!

A Paris le gusta hacer ejercicio en su tiempo libre, especialmente Pilates, una técnica que le ayuda a mantener su figura tonificada.

"Me encanta hacer Pilates, si estoy en la ciudad lo hago cinco veces a la semana con un entrenador y si estoy viajando intento ir al gimnasio del hotel o a nadar", añadió la guapa millonaria.

Por: Bang Showbiz