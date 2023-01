Paris Hilton regresaría al ruedo musical de la mano de Ed Sheeran y Charli XCX

La polifacética Paris Hilton está deseando resucitar su carrera musical de la mano del pelirrojo Ed Sheeran desde que le conociera en la gala de los premios Grammy en 2014.

"He estado con Ed unas cuantas veces y es muy dulce, centrado y gracioso. Me encantan sus letras y su música. Tiene mucho talento y me encantaría trabajar con él", contó la millonaria de 34 años al periódico The Sun.

Sin embargo, Paris tendrá que darse prisa en cumplir su sueño puesto que Ed planea tomarse un descanso en 2015 para "volver a la normalidad".

"Solo quiero vivir, conducir, escuchar música, tener conversaciones normales con otras personas y volver a la normalidad. Tengo una agenda muy ocupada; después, cuando llegue el 12 de diciembre, habré terminado", explicó recientemente al mismo diario el cantante británico.

Pero Paris no tiene puesto su ojo solo en Ed, sino que también planea aparecer en un vídeo musical de la cantante Charli XCX.

"He estado hablando con Charli XCX, es muy dulce. Hemos estado mandándonos correos electrónicos y quiere que haga un vídeo musical con ella. Me encanta su música y estoy muy emocionada por reunirnos".

Por: Bang Showbiz