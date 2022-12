Paris Hilton quiere dejar ya la soltería y casarse con Thomas Gross

La televisiva Paris Hilton está convencida de que el empresario suizo Thomas Gross, a quien conoció en Ibiza a principios de este año, es el hombre perfecto para ella y ya está preparada para pasar el resto de su vida junto a él tras apenas cuatro meses de relación.

"Paris quiere pasar por el altar el próximo año. Va a cumplir 35 años y está lista para sentar cabeza", asegura una fuente cercana a Paris a la revista Star.

Publicidad

Paris se ha obsesionado con la idea de casarse desde que acudió a la boda de cuento de hadas de su hermana Nicky con James Rothschild en el palacio de Kensington, en Londres, a principios de este año. Desde entonces a la polifacética pinchadiscos no han parado de preguntarle cuándo llegará su turno. Además, Paris tiene muchas ganas de convertirse en madre y le encantaría que ella y su hermana se quedaran embarazadas al mismo tiempo.

"Desde que su hermana Nicky se casó, la gente no ha parado de preguntarle cuándo va a comprometerse... Nicky tiene planeado tener niños pronto y a Paris le encanta la idea de que las dos estén embarazadas al mismo tiempo", añade.

Paris ha reconocido anteriormente que no podría ser más feliz junto a Thomas, con quien compartió un "maravilloso verano".

"Ahora mismo estoy muy feliz y eso es todo lo que puedo decir. Este se está convirtiendo en un verano mágico y maravilloso. Aunque Thomas no es español, debo reconocer que todas las cosas maravillosas de mi vida me suceden en España. La vida me sonríe aquí", explicaba Paris a la revista HELLO! el pasado mes de agosto en su casa de Ibiza.

Publicidad

Por: Bang Showbiz