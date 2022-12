Paris Hilton está muy cercana al millonario británico Joe Fournier

La mediática Paris Hilton (34) parece haber vuelto a encontrar el amor junto al millonario británico Joe Fournier (32) -propietario de varios clubs nocturnos-, con quien en los últimos días se le ha visto de fiesta en Cannes, donde ambos se alojan en el hotel Carlton, aunque por el momento su relación se mantendría estrictamente en el plano "informal".

El nuevo interés amoroso de Paris trabajó en el pasado como entrenador personal de la cantante Madonna o la actriz Gwyneth Paltrow, pero es más conocido por su noviazgo con la protagonista del programa británico de telerrealidad 'The Only Way Is Essex', Chloe Sims, con quien mantuvo una relación durante varios meses en 2013 hasta que fue fotografiado en actitud cariñosa con la modelo Leilani Dowding en un yate en St Tropez.

No es la primera ocasión en la que Paris decide llevarse a alguno de sus amigos al festival de cine de Cannes, donde ya acudió acompañada por el modelo ibicenco River Viiperi, su entonces novio, en 2013.

Sin embargo, la rubia heredera afirma que por el momento continúa soltera y sin compromiso, y con muchas ganas de divertirse.

"Cuando he venido [a Cannes] con novios en el pasado, me han impedido divertirme. Ahora me siento muy libre, hago lo que quiero, cuando quiero. Me encantan los chicos británicos. He venido con mis amigas, estamos ayudándonos a ligar las unas a las otras", aseguró Paris al periódico Daily Mirror.

A pesar de su reticencia a confirmar su supuesta nueva relación, Paris ha echado mano de las redes sociales para compartir con sus seguidores el impresionante reloj que le regaló Joe este lunes.

"Gracias Joe Fournier por este increíble regalo. Eres un caballero británico encantador. ¡Me encanta!", escribió en su cuenta de Instagram.

Por: Bang Showbiz