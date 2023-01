Paris Hilton cree que su novio Thomas Gross es su 'alma gemela'

La estrella Paris Hilton está convencida de que por fin ha encontrado la estabilidad sentimental junto a su actual pareja, Thomas Gross, porque a diferencia de sus anteriores novios, a él no le interesa aprovecharse de su fama.

"Thomas es mi alma gemela, nunca he sido más feliz. No le gusta la fama, solo me quiere a mí. Con todos mis novios anteriores siempre tenía la sensación de que tenían segundas intenciones, pero con él sé que todo se basa en nuestro amor", reveló a la revista Closer.

Publicidad

Así que Paris no descarta seguir los pasos de su hermana Nicky -que se casó con James Rothschild el pasado mes de julio- pasando por el altar con Thomas para empezar a formar su propia familia.

"Algún día me gustaría casarme y tener hijos. Veo lo feliz que es Nicky y creo que eso es lo verdaderamente importante en la vida, encontrar a tu verdadero amor y empezar una familia", añadió.

Uno de los mayores deseos de Paris es poder disfrutar algún día de un matrimonio tan sólido como el de sus padres.

"Mis padres llevan juntos 35 años, lo cual es algo muy raro a día de hoy. Espero que nosotros sigamos esa tradición según vayamos casándonos", confesaba a la revista HELLO!

Publicidad

Por: Bang Showbiz