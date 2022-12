Paris Hilton asegura que no se ha realizado ninguna cirugía estética

La millonaria Paris Hilton se ha vuelto más desconfiada conforme se ha ido haciendo mayor, porque siente que ha sido traicionada en el pasado por gente que no llevaba "buenas intenciones".

"De lo que más me arrepiento es de haber confiado en ciertas personas. He aprendido que no puedes fiarte de todo el mundo y que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Mi mayor remordimiento es haber dejado entrar en mi vida a gente que era mala", cuenta en la revista New You.

Publicidad

Paris saltó a la fama en el reality 'The Simple Life', en el que aparecía con Nicole Richie pero cree que el programa ha contribuido a crear una imagen de ella que nada tiene que ver con la realidad.

"Mucha gente no me conoce realmente. La Paris que conocieron hace 10 años en 'The Simple Life' no es quien yo soy. Ese era solo un personaje que estaba interpretando. La verdadera Paris es una chica con los pies en la tierra, dulce y real. Ahora ya una mujer. Una mujer de negocios que se siente muy orgullosa. Tengo un corazón muy grande", añade en la publicación.

Paris se siente bien al no haberse hecho operaciones estéticas y aunque su doctor se negó a que se pusiera bótox para reducir las arrugas, cree que parece más joven que sus amigas.

"Tengo mucha suerte de haber escuchado a mi madre desde que era pequeña. Me decía que no me pusiera al sol, así que mis amigas se freían al sol todos los días y ahora se les ve mucho mayores y todas se han puesto bótox. Yo pregunté a mi dermatólogo si lo debería hacer y me dijo: 'Me niego a hacértelo, tu piel es perfecta. No te lo pondré hasta que lo necesites y no sé si alguna vez lo necesites'. Estoy feliz con eso. No tengo nada en contra, mis amigas se han hecho de todo: pechos, nariz, barbilla, mejillas. Vivo en Hollywood y estoy acostumbrada a verlo. Es simplemente que nunca he querido hacerlo".

Publicidad

Por: Bang Showbiz