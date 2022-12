Para Ashton Kutcher la inteligencia es sexy

"La cosa más sexy que existe es ser inteligente, ser humilde y sobre todo muy generoso. El resto es basura, creedme. Es un asco cuando la gente te intenta vender que son mejores que tú con el fin de hacerte sentir inferior. Pero no os lo creáis. Sed más inteligentes que ellos, sed humildes y generosos", aconsejó el intérprete mientras recogía su galardón.



Además de concienciar a las jóvenes promesas del cine, la televisión y la música de la importancia de la humildad en la profesión, Ashton también quiso incitarles a que aprovecharan las oportunidades que se les presentan y a que aprendan a ser artífices de sus propias vidas, siempre intentando perseguir los sueños que se tengan.



"Todo lo que os rodea, lo que llamáis vida es algo que alguien que no os supera en inteligencia inventó. Pero podéis luchar por vuestros sueños y construir una vida con la que otra gente pueda disfrutar. Así que luchad por diseñar vuestra propia existencia, construid una vida, no os contentéis con vivir una vida. Aprovechad las oportunidades que os surgen y sed sexys, siempre", concluyó.



Durante la ceremonia, distintos rostros conocidos prestaron su música, entre ellos Miley Cyrus, One Direction o Demi Lovato.



Por: Bang Showbiz