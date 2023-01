One Direction nunca fue el estilo musical de Zayn Malik

Publicidad

Los componentes de One Direction -Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan- comprenden perfectamente por qué su excompañero Zayn Malik decidió abandonar la formación el pasado mes de marzo, ya que siempre fueron conscientes de que el tipo de música que hace la banda no era de su gusto.

"El estilo de One Direction no coincidió nunca con el de Zayn, no era su tipo, ya sabes a que me refiero... Sus gustos musicales eran un poco diferentes, y creo que eso fue lo que le empujó a hacer lo que hizo, y no fue necesariamente algo malo", explicó Liam en una entrevista en el programa 'Good Morning Britain'.

Aunque la salida del grupo de Zayn provocó una verdadera crisis, Liam está convencido de que al final del día todos han "salido ganando" con su partida.

"Todos lo hemos superado, gracias a nuestros maravillosos fans. Y él está por ahí haciendo lo que realmente le gusta, así que las dos partes han salido ganando al final de una situación desastrosa. Todo está bien", añadió el joven.

Ahora Liam, Louis, Harry y Niall están preparándose para tomarse un descanso el año que viene, pero eso no significa que los chicos no vayan a seguir viéndose. Por el momento, ya tienen planeado aprovechar este tiempo para irse de vacaciones todos juntos.

"Creo que vamos a irnos de viaje todos juntos, ¿verdad que sí, chicos? Eso es todo lo que tenemos planeado en este momento", aseguraba Louis, que está esperando su primer hijo junto a la estilista Briana Jungwirth -con quien no mantiene una relación sentimental- en STV Glasgow.

Por: Bang Showbiz